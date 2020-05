Milano, 21 maggio 2020 - Dopo il clamoroso crollo dei nuovi positivi di ieri (solo 8) tornano a salire i casi di coronavirus nel capoluogo e nella Città Metropolitana. Stando ai dati forniti oggi dalla Regione nelle ultime 24 ore a Milano sono stati registrati 38 nuovi positivi (9.490), mentre nella provincia 83 (22.455). Ieri nella Città metropolitana erano stati registrati 48 nuovi casi di coronavirus, di cui 8 nel capoluogo. Bisogna comunque tenere conto che ieri erano stati processati Oggi in regione sono stati processati 11.508 tamponi, oggi 14.702. In Lombardia la percentuale odierna di positivi su tamponi giornalieri si attesta al 2,1%, in calo rispetto a mercoledì.

Il dato è in aumento rispetto a ieri ma inferiore a quello registrato nei giorni precedenti. Martedì i nuovi casi erano 102 in provincia e 49 a Milano città su un campione di tamponi equivalente a quello odierno (14.918) mentre lunedì i numeri mettevano in luce 71 nuovi casi nel Milanese e 24 nel capoluogo, ma a fronte di soli 5.078 tamponi effettuati.