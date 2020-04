Milano, 18 aprile 2020 - Contagi in flessione a Milano, che resta comunque la provincia lombarda dove si sono registrati più casi da coronavirus nelle ultime 24 ore. Nel Milanese i positivi sono arrivati a 15.546 dall'inizio dell'emergenza (+269, mentre ieri erano stati + 325). Casi in calo anche nel Comune di Milano, che ha raggiunto 6.421 contagi (+95), mentre ieri l'aumento era stato +161.

I dati del Milanese sono molto attesi perché proprio il contenimento del contagio in un'area ad alta densità di popolazione come quella meneghina costituisce uno degli obiettivi-chiave della gestione dell'emergenza Covid-19. Il dato odierno è in flessione rispetto a quello registrato ieri ma anche - seppur lievemente - rispetto all'aumento di contagi attestato giovedì, quando i casi erano +277 in provincia e + 102 a Milano città. Si tratta dell'incremento meno intenso da giorni, se si escludono i numeri di martedì 14 aprile, quando i nuovi contagi furono solo +57 in città e + 189 in provincia. Ma in quel caso i tamponi processati relativi erano stati 3.778, meno della metà di oggi (11.818 tamponi).

Sul fronte contagi dopo Milano c'è Brescia 11.758 (+191). Nelle altre province in netto calo Bergamo con 10.629 (+39). A Cremona i casi sono 5.407 (+94), a Monza Brianza 4.042 (+67). A Como 2.439 (+154), a Lecco 2.030 (+25), a Lodi 2.714 (+36), a Mantova 2.863 (+115), a Pavia 3.536 (+88), a Sondrio 937 (+71), a Varese 2.106 (+85).