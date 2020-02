Milano, 25 febbraio 2020 - «Per dovere civico e senso morale mi sono messa in quarantena. D’altronde l’ordinanza emanata in un primo momento dalla Regione Basilicata non lasciava dubbi: quarantena per le persone provenienti da Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna o Liguria». Così Stefania Martino, 46 anni, è rimasta bloccata nel paese d’origine, Francavilla In Sinni, in provincia di Potenza. Nel limbo per più di un giorno (e un aereo perso) finché la disposizione è cambiata: isolamento solo per gli studenti lucani rientrati dal nord. «C’è stata troppa confusione – afferma –. Io non ho nessun sintomo, né mi è stato fatto alcun tampone. Eppure sarei stata costretta a stare isolata per 14 giorni, coi miei genitori che hanno delle patologie, col rischio di infettarli se mai avessi avuto qualcosa».

La signora ripartirà oggi, col treno. «Spero che l’odissea abbia fine». Quando è partita sapeva che il coronavirus si stava diffondendo al nord? «Francamente no. Era venerdì 21 febbraio, il giorno in cui si è saputo. Ma il problema riguardava i comuni del lodigiano. Io sono partita serenemente: da tempo avevo in programma il viaggio per andare a trovare i miei genitori in occasione del compleanno di mia madre. Sono partita dall’aeroporto di Linate e sono arrivata a quello di Bari. Lì ho visto alcuni addetti che misuravano le temperature corporee ai viaggiatori ma non a quelli in arrivo da Milano, evidentemente non considerati a rischio. All’aroporto è venuto a prendermi mio padre e, in auto, abbiamo raggiunto Francavilla In Sinni».

Come ha trascorso gli ultimi giorni? «Non sono uscita molto di casa, ho avuto contatti con alcuni amici di famiglia e domenica sono andata a pranzo in un ristorante. Oggi (ieri per chi legge, ndr) sarei dovuta ripartire prendendo un volo alle 15.30 all’aeroporto di Bari diretto a Milano, per rientrare in ufficio martedì. Ma non l’ho fatto, perché l’ordinanza emanata del presidente della Regione Basilicata disponeva che tutti i cittadini provenienti da Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Liguria (o che vi avessero soggiornato negli ultimi 14 giorni) restassero in quarantena nel proprio domicilio per 14 giorni. Ringrazio il sindaco del paese, Romano Cupparo, che ha dovuto recepire l’ordinanza ma si è mosso per non lasciarmi bloccata qui. Ho contattato la mia azienda, l’Aler, che mi ha concesso un permesso speciale per la quarantena. Ma ora finalmente la situazione si è risolta». In che modo? «Adesso l’ordinanza è rivolta solo agli studenti lucani, arrivati dalle regioni menzionate. Quindi sono libera. Ho perso il mio biglietto aereo ma almeno tornerò. Effetto collaterale che non prevedevo: nel paese si è scatenato un panico ingiustificato. A bere un caffè con i miei genitori, per dire, non viene più nessuno».