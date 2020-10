Milano, 13 ottobre 2020 - Riccardo Pase, presidente leghista della Commissione Ambiente della Regione e consigliere lombardo, ieri è risultato positivo al Coronavirus. Un caso di positività in assenza di sintomi, quella dell’esponente del Carroccio. Lungi dal darsi per vinto, Pase fa sapere: «Mercoledì (domani per chi legge ndr) sarò il primo presidente di commissione a presiedere una seduta da remoto nonostante la positività al Coronavirus. Non mollo».

Come vogliono i protocolli, una volta appresa della positività di Pase, al Pirellone è scattata l’opera di tracciamento dei contatti dello stesso in modo da individuare le persone che, essendogli state vicine, dovranno ora sottoporsi a tampone per verificare le loro condizioni di salute. Tra collaboratori del gruppo consigliare della Lega, consiglieri regionali e dipendenti del Pirellone, si sono invididuate 14 persone che ora dovranno sottoporsi al test. Dovessero riscontrarsi nuovi positivi, si andrà alla ricerca dei rispettivi contatti. Per il momento l’attività della Regione Lombardia non risentirà di quanto appena esposto. Le sedute del Consiglio regionale (la prima è in programma per il 20 ottobre, quindi per settimana prossima) così come le sedute delle commissioni consigliari possono proseguire. Ovviamente Pase e le 14 persone che sono entrate in contatto con lui dovranno astenersi dal presenziare alle sedute e seguirle da remoto, proprio come lo stesso Pase ha già fatto sapere di voler fare.

Come si ricorderà, nei mesi scorsi in Regione Lombardia, si sono verificati più casi di contagio tra le figure apicali e in maggioranza. Il governatore lombardo Attilio Fontana fu costretto ad osservare un periodo di isolamento per via della positività di una sua stretta collaboratrice, quindi risultarono positivi Alessandro Mattinzoli, assessore lombardo allo Sviluppo Economico, Luigi Caiazzo, ora vicesegretario generale di Palazzo Lombardia, e Guido Bertolaso, chiamato in Lombardia per centrare la missione di aprire in tempi record un nuovo reparto Covid nel padiglione della Fiera di Milano.