Milano, 12 ottobre 2020 - Sono 696 i nuovi positivi al coronavirus Sars-CoV-2 in Lombardia (di cui 74 'debolmente positivi' e 5 a seguito di test sierologico). Oltre la metà dei nuovi contagi lombardi sono relativi alla provincia di Milano che si conferma prima area della regione per casi giornalieri. Nella Città Metropolitana sono 363 i nuovi positivi al coronavirus, di cui 184 a Milano città. Un dato ancora molto alto, seppur in calo rispetto a ieri quando i positivi giornalieri erano ben 460 in provincia e 211 nel capoluogo. Va ricordato che oggi sono stati processati a livello regionale 13.934 tamponi, contro i 15.590 di domenica quando i nuovi contagi erano però 1032. Quanto alle altre province, a Bergamo i nuovi positivi sono 45, a Brescia 44, a Como 26, a Cremona 7, a Lecco 34, a Lodi 11, a Mantova 3, a Monza 41, a Pavia 31, a Sondrio 4 e a Varese 52.

