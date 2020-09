Milano, 7 settembre 2020 - "Quello che chiediamo, rivolgendomi alla Regione Lombardia, è fare di chiarezza sulla consapevolezza maturata in questi mesi e chiarire quale strategia c'è per il futuro". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenendo al dibattito online 'Quale sanità a Milano. Le sfide post-Covid', organizzato da Cgil Milano con Cisl e Uil.

Durante il convegno, "è stato ricordato molto il tema dello scarso presidio del territorio, io voglio offrire tutta la disponibilità possibile - ha detto il primo cittadino - però credo che, e lo dico senza intento polemico, sia il momento che Regione Lombardia si esponga e dica con quanta più chiarezza possibile se saremo chiamati a collaborare per un futuro in cui si ripensi a tutto ciò, oppure se può andar bene così. Credo che il primo punto sia questo, capire se è un tema condiviso e su cui poi c'è da lavorare assieme".

Oltre alla critica, "viva e importante sul presidio territoriale sociosanitario", secondo il sindaco, inoltre, "c'è un tema altrettanto profondo, a livello del Paese, di un'organizzazione troppo complessa". Sala ha aggiunto: "Si possono anche difendere le Regioni, io penso che 20 regioni siano oggettivamente troppe, che le città metropolitane siano un'incompiuta, che questa struttura con 8 mila comuni, un centinaio di province, venti regioni e 14 città metropolitane non sia la cosa più adatta per gestione il Paese, anche quando si parla di sanità". Poi, ha nuovamente assicurto "massima disponibilita' del Comune" alla richiesta di un "ruolo attivo" dell'amministrazione nella gestione dei servizi sociosanitari territoriali, con un rafforzamento dell'integrazione con il sociale.

Il sindaco ha sottolineato che "dobbiamo parlare di sanita' ma anche di condizioni di vita, perche' le citta' spesso sono accusate di non essere in grado di garantire la condizioni di vita piu' sane possibili". "E' chiaro che la citta' Metropolitana di Milano ha un tema di inquinamento che va affrontato - ha detto Sala -, ne parlo con i sindaci delle grandi citta' del mondo, e per tanti sindaci c'e' una qualche convinzione che se non c'e' una correlazione diretta tra fattori di inquinamento ambientali e Covid, c'e' comunque un tema di affanno delle grandi citta' per cui questa questione va affrontata con grande energia. Ed e' quello che noi stiamo cercando di fare. Noi non siamo ideologici - ha chiarito il primo cittadino - ma abbiamo una idea, ed e' quello che stiamo facendo sulla mobilita', con l'intento di continuare a sviluppare la metropolitana uscendo da Milano e poi con le tanto discusse piste ciclabili".

Infine, una raccomandazione: "Siamo in una fase in cui bisognerà essere molto attenti e noi che abbiamo responsabilità dobbiamo esserlo di più e richiamare la cittadinanza quando i comportamenti non sono adeguati. Ma è anche giusto riconoscere che abbiamo gestito abbastanza bene la cittadinanza, parlo come Paese. All'estero c'è meno attenzione. Non è il caso di essere scioccamente ottimisti, ma credo sia giusto l'atteggiamento positivo dei cittadini".