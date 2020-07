Milano, 24 luglio 2020 - La provincia di Milano è quella in cui si sono registrati più nuovi contagiati in questo penultimo venerdì di luglio. Nel Milanese i tamponi positivi sono 22. Bergamo, seconda per numero di nuovi contagi, si ferma a 8. La metà dei positivi del Milanese risiede nella città di Milano, dove infatti sono stati riscontrati 11 persone infettate dal Covid. Il dato Milanese quindi continua ad essere in salita anche se siamo sempre lontani dai numeri di qualche settimana fa. Ieri i nuovi positivi erano stati 17.

A livello regionale i nuovi positivi sono 53. Ieri erano stati 82. Per quanto riguarda il dato delle singole province, dopo Bergamo (8) troviamo Brescia (7), Lodi (3), Mantova (3), Pavia (2), Monza (2), Cremona (1), Lecco (1), Como (1). Sondrio è l'unica provincia dove non si sono registrati nuovi casi.