Milano, 9 maggio 2020 - "Oggi torno piacevolissimamente a ringraziare e ringrazio i donatori che hanno contribuito al fondo di mutuo soccorso del comune di Milano: abbiamo raccolto 14 milioni". Così ha esordito il sindaco di Milano Giuseppe Sala nel suo messaggio quotidiano sui social.

Ieri la giunta ha deliberato le linee guida. "Quattro milioni - ha spiegato - li diamo per il bisogno immediato delle famiglie più in difficoltà, 2,5 mln ai nidi e alle materne private che completano l'offerta pubblica, oggi sono in difficoltà. Due milioni li diamo alle piccole iniziative nel mondo della cultura, che sono in difficoltà estrema. Sono chiusi, non sanno quando apriranno, ma sono parte fondamentale del nostro tessuto sociale", ha affermato il sindaco.

"Il resto - ha sottolineato - lo consegniamo al consiglio comunale, aveva già a disposizione 3 milioni e ora ha una cifra significativa per sostenere le piccole iniziative economiche di Milano. E' il momento - ha aggiunto - che chi ha di più aiuti e sostenga chi ha di meno perché siamo tutti sulla stessa barca".

Poi, una riflessione sull'Europa, nel giorno in cui si celebra la sua festa. "Io penso che della vecchia, cara Europa non ne possiamo proprio fare a meno. Ed è un'Europa in cui bisogna cercare di essere protagonisti per cui è giusto che il nostro governo combatta le sue battaglie". "Io sono un'europeista convinto e questa ricorrenza è importante. Tutti noi abbiamo rispetto all'Europa sentimenti contrastanti, la vorremmo diversa però io non vedo una alternativa all'Europa - ha proseguito -. In passato ci siamo riferiti al sistema Atlantico, ma se il sistema Atlantico è incardinato sugli Stati Uniti è chiaro che oggi loro stanno facendo una politica che guarda ai propri bisogni e che è chiusa su se stessa. A noi rimane l'Europa che è basata su una storia, un sistema di welfare istituzionale e politico veramente evoluto".