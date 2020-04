Milano, 29 aprile 2020 - Si conferma il trend in calo dei contagi in Lombardia dove sono stati processati quasi 15mila tamponi, che hanno rilevato 786 positivi a Covid-19. Occhi puntati, come ormai avviene da settimane, su Milano. I dati della provincia si mantengono sostanzialmente stabili ma ancora manca l'atteso netto calo della curva dei contagi.

Stando ai dati forniti oggi da Palazzo Lombardia oggi sono oltre 19mila i contagiati in provincia di Milano, 284 in più rispetto a ieri, quando erano stati +278 in più. Va meglio nella città di Milano dove i nuovi positivi al virus sono 86, ieri erano aumentati di 149 unità. Milano resta la provincia con il maggior numero di nuovi contagi in tutta la Lombardia, secondo i dati della Regione. Seconda provincia è quella di Brescia con 12.806 contagi da inizio emergenza (+115 oggi, ieri +92) e quella di Bergamo, con 11.291 (oggi + 95 casi, ieri +46).