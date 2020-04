Milano, 10 aprile 2020 - "Per un politico non c'è cosa peggiore di prendere decisioni essendo poco cofortato o vivendo in una grande incertezza e oggi siamo in una granda incerteezza". Esordisce così, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel suo quotidiano messaggio su Facebook. "Oggi, punto uno, non sappiamo quanti sono i contagiati, a Milano e in Italia. I medici ci dicono che i contagiati saranno dieci volte tanto, non il doppio, dieci volte tanto. Noi realisticamente non sappiamo se i contagiati stanno aumentando, diminuendo o sono stabili, prima di tutto perche' dipende banalmente da quanti tamponi sono stati fatti, ma poi anche perche' su indicazione del Ministero della Salute, i tamponi vengono fatti ai sintomatici, ma si e' rinunciato a fare una campionatura della popolazione tramite tamponi".

Il secondo aspetto che evidenzia Sala è quello degli immuni con l'invito ad autorizzare i test anche "se non sicuri al 100% perché è peggio non avere nessuna informazione". "Non sappiamo quanti sono gli immuni, perché non sono ancora stati autorizzati ufficialmente questi test. Alcune regioni come Emilia Romagna e Veneto sono gia' partiti, non la Lombardia, però qui mi rivolgo alla scienza e al governo, autorizzateli anche se non sicuri al 100% perché è peggio non avere nessuna informazione".

Sala parla anche delle decisioni sulla riapertura che dovrà prendere 'la politica': "Oggi penso che non è proprio il caso di riaprire, penso che sia presto, ma d'altro canto canto faccio fatica a capire questo processo e cosa con responsabilità ci porterà a dire è il momento di riaprire". "Se la politica deve prendere decisioni e valutare i rischi deve avere informazioni e dati, se no ve lo dico come va a finire: prevarranno la paura e il garantismo" e "l'idea che finché i contagi non si azzerano non si riapre". "E' il momento di guardare avanti - afferma Sala - non possiamo continuare a vivere la misura giornaliera, ma dobbiamo fare ipotesi su quello che succederà".