Milano, 7 aprile 2020 - «I tamponi? Non pervenuti. Mentre i sintomatici non possono essere portati in ospedale per un ricovero. Come possiamo curare queste persone? Io spero che mia nonna possa compiere 88 anni il 14 aprile". Alessandra Rossi, "una nipote come tante", così si definisce in una lettera scritta al Giorno, chiede attenzione per i 120 anziani ospitati nella Rsa Santa Marta di via Parenzo 9, zona Barona, gestita da Gruppo Korian. Tra gli ospiti, 25 - dato confermato dalla struttura - manifestano sintomi compatibili con il Covid-19. Ma è impossibile accertare i casi, senza tampone. "Casi sospetti sono in aumento anche tra il personale medico e gli operatori", sottolinea la donna, che con il suo appello chiede "i tamponi" alla Regione Lombardia, primo passo per poi muoversi di conseguenza. Il timore è che il virus possa mietere altre vittime e provocare una strage, come già accaduto in altre case di riposo milanesi, dove il numero di decessi è cresciuto in maniera esponenziale.

In via Parenzo , assicurano dal polo, i dati sulla mortalità sono in linea con gli anni precedenti. "Ma bisogna agire. Noi parenti siamo preoccupati perché non sappiamo con certezza se e quanti siano i malati di Covid. Mia nonna – spiega Alessandra Rossi – si è ammalata di polmonite, batterica e non virale, a detta dei medici, ed è stato ritenuto più opportuno tenerla lì anziché trasportarla in ospedale. Peraltro, ha anche bisogno dell’ossigeno dopo aver avuto un’ischemia coronarica. Riusciamo a vederla tramite videochiamate, una o due volte a settimana. Intanto, però, nella casa di riposo, in attesa di diagnosi certe, nonostante l’applicazione rigorosa delle misure di contenimento (isolamento per i sintomatici, divieto di accesso alla struttura da più di un mese da parte di parenti), aumenta esponenzialmente il rischio della diffusione del contagio tra persone che sono più esposte a causa della già delicate condizioni di salute". La nipote chiede i tamponi non solo per gli anziani ma anche per gli operatori sanitari. E conclude: "Perché la Regione Lombardia non controlla il rispetto delle disposizioni da parte di Ats? La strage che si sta consumando, anche nelle Rsa mi fa pensare che la Regione si voglia dimenticare dei nostri nonni e li stia trattando come pazienti di serie B".

Nelle prossime ore potrebbe arrivare una svolta: Gruppo Korian fa sapere in una nota che "siamo in collaborazione quotidiana con Ats per il monitoraggio costante della struttura. Abbiamo chiesto a gran voce, attraverso le associazioni di categoria, di poter effettuare tamponi agli ospiti e ai professionisti. La situazione si è evoluta e stiamo concordando in queste ore le modalità di ritiro ed analisi degli screening che ci apprestiamo ad effettuare". Sottolinea anche che "gli eroi (qualche familiare li ha definiti ‘angeli’) non sono solo negli ospedali ma lavorano e si prendono cura costantemente delle persone fragili anche nelle nostre Rsa". In questo periodo di emergenza "è stato necessario anche attrezzarsi per assistere ospiti con sintomi febbrili simil Covid, gestiti in rigoroso isolamento". "L’intera equipe si attiene scrupolosamente alle indicazioni dell’Oms e non solo" ed "è stata aumentata "l’attenzione su alcuni importanti aspetti quali la sanificazione ambientale organizzata con aziende specializzate esterne".