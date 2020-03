Milano, 27 marzo 2020 - Nasce l’alleanza tra pediatri di famiglia e Politecnico. L’università si occuperà di fornire il disinfettante per le mani ai dottori. In piena emergenza Covid-19 per contrastare la diffusione del virus il Sindacato dei medici pediatri di famiglia ha chiesto supporto al Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria "Giulio Natta" per la fornitura a titolo gratuito, ai pediatri di famiglia lombardi, della soluzione disinfettante per le mani. Il Segretario nazionale Simpef Rinaldo Missaglia ha spiegato che "in questo periodo di grande impegno assistenziale e di grossa difficoltà nel reperimento dei dispositivi di protezione individuale disporre della corretta sanificazione delle mani e delle attrezzature di studio è da considerarsi una risorsa quasi insperata".

Il disinfettante è creato dal Dipartimento sulla base della formula raccomandata dall’Organizzazione mondiale della sanità. "Sono i pazienti stessi che, in ultima analisi si giovano della consapevolezza che il pediatra dei propri figli è messo nelle condizioni il più possibile adeguate ad affrontare in sicurezza igienica l’impegno assistenziale. Se per le soluzioni disinfettanti quindi possiamo considerarci soddisfatti - denuncia però Missaglia -, non così si può sostenere per gli altri dispositivi di protezione individuale, come mascherine, camici e occhiali, che ancora scarseggiano e il cui approvvigionamento non può dirsi sufficientemente adeguato per i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta che operano sul territorio. Ben vengano eventuali altre iniziative, come quella predisposta dal Politecnico, per rendere disponibili anche altri presidi di protezione". Il Politecnico ormai da dieci giorni sta producendo il suo liquido igienizzante rispettando la formula indicata dall’Oms.

Il 16 marzo il Dipartimento aveva donato 45 litri alla Protezione Civile. "Da quel giorno abbiamo cambiato il nostro modo di lavorare - spiega MariaPia Pedeferri direttore del Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria Giulio Natta - usando delle pompe abbiamo aumentato la nostra produttività arrivando a 1.200 litri di disinfettante al giorno". All’interno del Dipartimento lavorano 40 persone: "Suddivise in gruppi e rispettando tutte le norme in materia di sicurezza - specifica Pedeferri -. All’inizio temevamo di produrre troppo liquido igienizzante ma poi ci siamo resi conto che ogni sera lo esaurivamo. Nei prossimi giorni inizieremo a fornirlo direttamente anche a Regione Lombardia che poi si occuperà di distribuirlo ai vari enti".