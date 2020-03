Milano,9 marzo 2020 - La prima area in Italia e l’undicesima al mondo per prodotto interno lodo, con 367 miliardi di dollari, il 10.3% del Pil nazionale. Zona urbana più attrattiva per gli investitori stranieri, sede di circa duemila multinazionali estere, il 45% di quelle presenti in Italia. Una corsa sempre più veloce della Città metropolitana, finita al primo posto anche per qualità della vita, fino a quando l’emergenza coronavirus ha fermato la locomotiva. E la posta in gioco, in attesa che passi la tempesta, è la tenuta dell’economia di uno dei motori d’Europa, che sta scontando una perdita continua di posti di lavoro a partire da quelli più precari, nei settori del turismo, dei servizi e della ristorazione. I servizi legati alla scuola sono stati i primi a pagare le conseguenze: la chiusura ha costretto le imprese a lasciare a casa addetti a mense e pulizie, educatrici e inservienti. Poi c’è il turismo, in questi giorni completamente fermo, con circa 30mila posti di lavoro a rischio solo a Milano.

Una crisi nera anche per la Milano capitale dell’intrattenimento: sono fermi 300 attori professionisti e 100 ballerini, un migliaio di persone impiegate nel cinema e 1.800 nel teatro, tra cui la metà alla Scala. Settori che stanno subendo danni milionari, così come quello degli eventi nella capitale della moda e del design. "Ci attendono giorni e settimane difficili", ha spiegato il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi. "Noi imprenditori siamo chiamati a grandi sacrifici – prosegue – chiediamo però trasparenza nell’assumere provvedimenti e garanzie sulla libera circolazione delle merci in entrata e in uscita dalle vaste aree interdette in cui si originano quote decisive del Pil, del lavoro e dell’export italiano". Esprimono preoccupazione per le ricadute sul lavoro anche i sindacati. Il segretario della Uil Milano e Lombardia, Danilo Margaritella, chiede "chiarezza sul tema dello spostamento delle merci e del lavoro, anche in relazione all’utilizzo degli ammortizzatori sociali che stiamo definendo con la Regione". Trasparenza chiesta anche dal segretario generale Uil Trasporti Lombardia, Antonio Albrizio. Il sindacato di base Usb propone "misure protettive e di garanzia" per i lavoratori colpiti. Lombardi che, ora, devono prestare la massima attenzione ai loro spostamenti perché, sottolinea l’avvocato Piergiorgio Assumma, chi contravviene al decreto rischia "l’arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro".