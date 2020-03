Milano, 1 marzo 2020 - L’unica misura di contenimento del Coronavirus sul quale il Governo, le Regioni e i comitati di esperti si sono trovati subito d’accordo è stata la proroga per un’altra settimana della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, dagli asili nido in avanti. Per essere precisi, nella settimana che inizia domani le scuole continueranno ad essere chiuse agli studenti ma non ai docenti che potranno andare in aula e far lezione a distanza, in diretta video, in e-learning. Né saranno chiuse al personale amministrativo. La stessa decisione è stata presa dalle università. Ci sono invece volute ore per scrivere la bozza del decreto che conterrà tutte le altre misure di prevenzione del virus. E solo oggi quella bozza diventerà un decreto vero e proprio, soltanto dopo un ulteriore passaggio con le Regioni perché avanzino le loro richieste di modifica. La prima riunione è iniziata intorno allle 13. E la bozza ha preso forma intorno alle 21.30. Un confronto teso ad armonizzare due necessità: contenere la diffusione del virus salvaguardando la salute pubblica e riducendo il rischio che gli ospedali vadano in difficoltà, soprattutto nelle zone rosse, e la necessità di un ritorno alla normalità e alla socialità. Ecco allora quali sono le misure inserite nella bozza trasmessa ieri sera dal Governo alle Regioni. Un testo che oggi, come detto, potrebbe essere modificato.

Bar, negozi, centri commerciali. La versione finale del decreto dovrebbe prevedere l’estensione dell’ingresso contingentato 24 ore su 24 non solo per i bar e i pub ma anche per i centri commerciali e per i negozi. Finora in Lombardia il contingentamento degli ingressi, e il rispetto del numero massimo di coperti, era previsto solo per i bar e per i pub e solo dalle 18 in avanti. Per i centri commerciali l’alternativa, poi scartata, era chiudere nel weekend eccezion fatta per le corsie degli alimentari. Nulla cambia per i ristoranti.

Musei, cinema e teatri. La versione finale del decreto dovrebbe prevedere la riapertura dei musei ma con ingressi contingentati, a piccoli gruppi, in modo da evitare che all’interno delle sale si crei affollamento e non sia rispettata la distanza di sicurezza tra i visitatori. Nella giornata di ieri sono circolate proposte di ingressi contingentati anche per cinema e teatri, fissando l’obbligo di lasciare da una a 4 poltrone di distanza tra uno spettatore e l’altro. Ma nella prima serata di ieri questa soluzione era ormai accantonata. Out i centri culturali e ricreativi.

Monumenti e biblioteche. I complessi monumentali, le aree e i parchi archeologici e le biblioteche potranno riaprire ma, di nuovo, facendo entrare visitatori e clienti a piccoli gruppi. Dovranno essere i gestori a vigilare che questo accada.

Fiere e sagre. Sospese per un’altra settimana.

Sport e benessere. Le palestre, le piscine, i centri sportivi e i centri benessere dovrebbero restare chiusi. I centri termali potranno assicurare solo le prestazioni medico-sanitarie che rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza. I comprensori sciistici restano aperti ma devono contingentare l’accesso a funicolari, funivie e cabinovie: un terzo della capienza. Sospesi eventi e competizioni sportive in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. A meno che non si ricorra alle porte chiuse. Altrettanto vale per gli allenamenti: a porte chiuse e col divieto di far la doccia nel centro di allenamento.

Funzioni religiose. Le Messe religiose dovrebbero essere consentite nei giorni infrasettimanali. Ok a matrimoni e funerali ma con un numero di partecipanti non superiore ad un quarto della capienza del luogo di culto.

mail giambattista.anastasio@ilgiorno.net