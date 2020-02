Milano, 8 febbraio 2020 - Secondo il sindaco di Milano Giuseppe Sala la richiesta dei governatori leghisti del Nord di mettere in quarantena i bambini di ritorno dalla Cina "è una richiesta eccessiva". Il primo cittadino di Milano, a margine dell'iniziativa 'Colazione con il sindaco' presso il Centro culturale cinese in via Sarpi, cuore della Chinatown milanese è tornato a parlare dell'allerta coronavirus. Poi, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sull'iniziativa della comunità cinese, che ha proposto l'autoquarantena per chi ritorna dalla Cina e che ieri il governatore lombardo Attilio Fontana ha accolto favorevolmente, ha commentato: "Sono cose sulle quali esprimere un giudizio vuol dire veramente essere superficiali". "Il giudizio - ha sottolineato il primo cittadino milanese - lo devono dare gli uomini e le donne di scienza che sanno di cosa parlano. Non credo che un politico debba avere una risposta per tutto, da questo punto di vista lascerei a chi è esperto veramente di esprimere un'opinione".

Chiusura voli

In merito alla chiusura dei voli con la Cina il sindaco ha spiegato "Capisco la decisione del governo italiano ma mi auguro che si possa riaprire prima del previsto, che adesso è la fine aprile". "Non ho conoscenze per capire quanto la situazione sia grave e la misura possa funzionare ma è un auspicio, - ha aggiunto - e la misura d'altro canto è stata presa perché il problema c'è". Presenti all'iniziativa anche il presidente onorario della Camera della moda italiana, Mario Boselli, l'assessore alla Mobilità, Marco Granelli, l'assessore alle Politiche del lavoro, attività produttive e commercio, Cristina Tajani, l'assessore all'Edilizia scolastica, Paolo Limonta, l'assessore all'Urbanistica, Pierfrancesco Maran, e vari rappresentanti della comunità cinese come il referente di Confcommercio Milano per le comunità straniere, Francesco Wu, e il console generale della Repubblica popolare cinese, Song Xuefeng.

Sala: "Più controlli della Polizia Annonaria"

Nel corso della colazione con i cittadini il sindaco ha anche annunciato un tavolo coordinato dal Comune di Milano, a cui partecipano anche i cittadini del quartiere cinesi e italiani, sui problemi relativi a via Sarpi: "Chiedo all'assessore alla Mobilità, Marco Granelli, siccome parte dei problemi si riflettono sul suo assessorato, di coordinare un tavolo, a cui parteciperanno anche altri - ha detto Sala -. I problemi del quartiere sono quelli relativi alla cura. Qui il commercio è importante e porta poi problematiche relative alla pulizia, in termini di inquinamento acustico e movida. Obiettivamente sono dei problemi, ma sono problemi risolvibili, che prendono spunto anche da quello che è successo in questo quartiere, che 15 anni fa non era un quartiere appetibile per cercarci una casa, oggi lo è diventato eccome".

I cittadini del quartiere lamentano problemi con i negozi all'ingrosso che lasciano una grande quantità di cartone per strada, oltre che problemi di orario e ingombro di spazi dei dehors dei bar. "Servono più controlli da parte della Polizia Annonaria. Bene che ci siano i ristoranti, ma a volte viene segnalato che vengono messi fuori i rifiuti prima degli orari, già la sera, mentre i nostri portinai si alzano la mattina presto per metterli fuori. - ha aggiunto Sala -. Queste sono regole che vanno rispettate, dalle canne fumarie, ai rumori: problemi risolvibili, in cui tutti devono fare la loro parte". Francesco Wu, membro del direttivo di Confcommercio Milano-Monza-Brianza e voce storica dei commercianti cinesi a Milano, è a favore del tavolo e ha sottolineato come negli anni è migliorata sempre di più la convivenza tra comunità italiana e cinese. Sui negozi all'ingrosso "abbiamo dibattuto per anni su questo. Spostarli non si può perché chi ha quegli spazi ha licenze valide. Spiace che ancora dopo dieci anni si parli di questo". Dopo la visita, il sindaco ha fatto un passeggiata per il quartiere, fermandosi a comprare dei ravioli da portare via.