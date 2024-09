Corona e la tentata estorsione: "Lui mi ricatta con filmini hot". La replica: "Vuole una relazione"

Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi, accusato di tentata estorsione, risponde in aula, "lei voleva solo una relazione". "Corona ha girato video intimi contro la mia volontà. Prima mi prometteva che avremmo fatto un sacco di soldi, mi diceva che avevo una marcia in più, poi mi ha minacciato dicendomi che avrebbe usato quei video, l’ha fatto per mettermi paura, per intimidirmi". Sono questi alcuni passaggi della testimonianza in aula di una donna che ha denunciato l’ex agente fotografico Fabrizio Corona, finito a processo con l’accusa di tentata estorsione. La donna, assistita come parte civile dall’avvocato Angelo Morreale, come ricostruito nelle indagini del pm Antonio Cristillo e dei carabinieri, si era rivolta all’ex re dei paparazzi nel 2021 per servizi editoriali e pubblicitari su un libro che lei voleva pubblicare. Poi, avrebbe subito, a suo dire e secondo l’accusa, un presunto ricatto dall’ex fotografo dei vip con al centro immagini intime che la ritraevano e che lui aveva realizzato. Dopo la deposizione della donna, in un clima acceso e con qualche richiamo, da parte di pm e giudice della sesta penale, a Corona a contenersi nei toni e negli atteggiamenti, l’ex agente fotografico, tornato libero dallo scorso anno, ha reso dichiarazioni spontanee. "Sono stato con le donne più belle e famose - ha detto davanti al giudice Mario Morra e assistito dagli avvocati Ivano Chiesa e Cristina Morrone - cosa mi interessava di andare con lei? Il suo obiettivo era pagare 40mila euro per avere una relazione sessuale con me. Io mi sono fatto già 15 anni di galere e andavo a ricattare lei? Lei mente solo per rabbia e sapeva anche del video". Stando all’imputazione, Corona avrebbe cercato di costringerla "a non intentare azioni legali contro di lui per ottenere la completa esecuzione del contratto" di "servizi di pubblicazione" con cui lui si era impegnato a "promuovere" il libro. L’avrebbe minacciata "larvatamente", secondo il pm, dicendole in una telefonata, da lei registrata, che avrebbe divulgato "video che li ritraevano in atteggiamenti intimi", se lei gli avesse fatto causa.