Cornaredo (Milano), 14 aprile 2018 - Fioritura in corso al campo di tulipani di Cornaredo (Milano). "Sabato e domenica fino alle sera sono previste giornate asciutte ed in questi giorni il campo è veramente uno spettacolo, siamo in piena fioritura, con quasi tutti tulipani fioriti", spiegano sulla pagina Facebook dedicata i due ideatori del primo U-Pick, Edwin Koeman, 41 anni e la fidanzata Nitsuhe Wolanios, 32 anni. I tulipani - precisano i padroni di casa - non sono finiti, perchè ci sono "i tulipani tardivi che sono ancora in fase verde".

Dopo il sold out del giorno di Pasquetta prosegue il via vai di visitatori. Il 7 aprile c'è stata l'inaugurazione ufficiale della seconda edizione del progetto U-Pick tulipani italiani realizzato in viale Repubblica. Ventimila metri quadrati di terreno coltivati e 350mila tulipani. Un’idea importata dagli Stati Uniti che lo scorso anno è stata premiata dalla Coldiretti Lombardia con l’Oscar Green, un riconoscimento che viene assegnato all’innovazione in agricoltura. Accanto ai tulipani da raccogliere c’è anche un giardino solo espositivo in cui ammirare tutte le 312 le varietà di tulipani, suddivise in ordine alfabetico e con cartelli che riportano i nomi.