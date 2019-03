Milano, 10 marzo 2019 - Tragico incidente, nella notte tra sabato e domenica, sulla Sp 130 (via San Gottardo), nel comune di Cornaredo, nel Milanese. Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, verso le 5 un'auto si è ribaltata facendo sbalzare fuori dall'abitacolo due ragazzi. Non sono ancora note le cause: non è chiaro se l'errore sia stato dovuto all'alta velocità o a un possibile malore del guidatore.

Gli occupanti dell'utilitaria hanno subito gravi traumi: un giovane di 29 anni è morto, mentre l'altro ragazzo, 28 anni è stato portato via in codice rosso dal personale del 118 al Niguarda dove ora lotta per la vita. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Rho per i rilievi oltre ai vigili del fuoco che hanno estratto i feriti e sgomberato la carreggiata.