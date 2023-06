Cornaredo, il mistero del cadavere trovato lungo la Provinciale: l’ipotesi di un regolamento di conti tra pusher

Cornaredo, 27 giugno 2023 – Seguono anche la pista del regolamento di conti tra bande di spacciatori i carabinieri della Compagnia di Corsico che stanno indagando per capire cosa è successo al 20enne nordafricano che stamattina è stato trovato morto lungo la Strada provinciale 162 a Cornaredo, nel milanese.

E' stato un automobilista di passaggio a dare l'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza. Erano circa le 5.30. Sul posto sono stati inviati un’ambulanza e automedica e la Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Milano sta effettuando i rilievi. Per il ragazzo non c'è stato nulla da fare.

I sanitari hanno avvertito immediatamente anche i carabinieri: il cadavere del ragazzo presentava lesioni compatibili con una morte violenta, aveva il volto tumefatto e gravi contusioni alle gambe. Per il momento non è ancora stato identificato, con sé non aveva documenti. Vicino al corpo è stato trovato un cellulare senza la scheda Sim, probabilmente tolta da chi ha procurato la morte per non essere identificato.

Nel cellulare potrebbero esserci infatti telefonato o sms riconducibili a chi ha ridotto il ragazzo in quel modo. Sul corpo del 20enne è stata disposta l'autopsia che fornirà agli inquirenti ulteriori elementi. Il tratto di provinciale dove è stato rinvenuto il cadavere, al confine con Cusago, è lontano dal centro abitato, in mezzo ad aree boschive. Inizialmente si era ipotizzato un pirata della strada, ma con il passare delle ore pare si tratti di un pusher ucciso, magari altrove e abbandonato in quel luogo. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere e quelle dei varchi d'accesso al paese.