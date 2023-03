Cormano, donna violentata in un centro massaggi: chiusa in una stanza e aggredita

Violenza

Cormano (Milano), 23 marzo 2023 – Si è finto un cliente, poi l’avrebbe presa a calci e pugni. Non solo, l’avrebbe chiusa in una stanza e avrebbe abusato di lei. Un giovane di 26 anni, un cittadino dell’Ecuador, è stato arrestato lunedì con le accuse di violenza sessuale e rapina perché accusato di aver stuprato una 46enne cinese, titolare di un centro massaggi a Cormano.

La violenza

La presunta violenza sessuale risale allo scorso 20 febbraio. Stando alla ricostruzione degli investigatori, tutto sarebbe avvenuto nel negozio della vittima, una cinese di 46 anni. Quel pomeriggio, l’uomo si sarebbe presentato nel centro massaggi della donna fingendosi un cliente. Ma poco prima del massaggio, il 26enne l’avrebbe con un pugno in faccia e calci e afferrandola per il collo. Poi, l’avrebbe chiusa in una stanza e lì, l’avrebbe violentata. Prima di fuggire ha rubato il cellulare alla vittima.

Immortalato dalle telecamere

Subito dopo l’aggressione, la 46enne ha allertato i carabinieri. I militari hanno subito raccolto le immagini delle telecamere di videosorveglianza e da lì, attraverso un software di riconoscimento facciale, sono arrivati al violentatore, poi riconosciuto dalla donna. Il 20 marzo, l’uomo – già noto per precedenti contro il patrimonio e la persona – è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.