Milano, 20 settembre 2021 - Avevano costretto un gelataio di Cormano a versare loro un 'pizzo' di 3.500 euro in contanti oltre a gioielli in oro, dopo aver preteso 25mila euro complessivi. Per questo Enrico e Giovanni Flachi (57 e 37 anni), i fratelli di Pepè, capo dell'omonimo clan della 'ndrangheta, e Massimo Nucera, 51 anni, sono stati condannati dalla gup Sofia Fioretta, che ha riconosciuto l'aggravante del metodo mafioso, a una pena rispettiva di 6 anni e mezzo, 3 anni e 8 mesi e 6 anni e mezzo. (AGI)

L'inchiesta dei carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, coordinati dal pm della Dda Stefano Ammendola, era partita dalla denuncia dell'imprenditore nell'ottobre 2020. Prima l'uomo era stato accusato da Giovanni Flachi di aver usato il loro cognome per fare affari illeciti, "specificando che l'utilizzo del loro cognome era un mandato d'arresto" e poi gli era stato chiesto se pagava già il pizzo.

Stando alle indagini, nei mesi successivi Giovanni Flachi si era presentato "altre tre/quattro volte" senza pagare i gelati consumati. Secondo quanto ricostruito dai militari, diretti dal maggiore Saverio Sica, a metà dicembre 2020 era intervenuto il più anziano dei fratelli, Enrico, che "con tono intimidatorio e minaccioso" - si legge nell'ordinanza - precisava che la gelateria "si trovava nel loro territorio e pertanto avrebbe dovuto pagare, prospettando alla vittima seri problemi per la sua attività commerciale".

Inoltre, il 37enne qualche giorno dopo, il 17 dicembre, tornava alla gelateria dove trovava il titolare da solo. Prima volavano insulti e l'accusa appunti di "utilizzare il nome della famiglia Flachi per consumare affari illeciti in materia di reati di stupefacenti" e poi lo colpiva "con due pugni al volto" e "s'impossessa della somma di 50 euro sottraendola dalla cassa".