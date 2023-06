Cormano, calo demografico del 50% in 8 anni

Anche la "manzoniana" Cormano vive un sensibile calo demografico come, peraltro, accade a livello nazionale; i dati lo confermano prendendo in esame sia le nascite dei bambini da genitori residenti sia gli arrivi dei piccoli da altri Comuni, nel giro dei mesi successivi, in città. La tendenza locale alla diminuzione è chiara: negli ultimi 8 anni i registrati all’anagrafe comunale come atti di nascita sono scesi dai 187 del 2014 ai 142 del 2022. Il calo è ancor più visibile se si prendono in considerazione anche i piccoli le cui famiglie erano residenti altrove e che si sono trasferite a Cormano, quando avevano pochi mesi o, al massimo, 2 anni: ebbene si passa dai 294 bimbi del 2014 agli appena 157 dell’anno scorso. In poche parole, considerando i bambini di famiglie residenti e quelli dei nuclei familiari, giunti in città poco dopo la loro nascita, la differenza si avvicina a quasi il 50% in meno.

Una spiegazione a questo trend viene fornita dal sindaco cormanese Luigi Magistro: "Confrontando i due dati, vale a dire la differenza tra i bambini presenti nei registri di stato civile del Comune e quelli provenienti da altri Comuni o dall’estero, è evidente che anche i movimenti di persone subiscono un’importante modifica - considera il sindaco Magistro -. Le dinamiche in questo caso possono essere anche legate alla presenza o meno di nuovi insediamenti abitativi, che presumibilmente accolgono famiglie di nuova formazione, come ugualmente importanti sono i flussi di persone in arrivo sul territorio comunale da altre città o nazioni o che, viceversa, lasciano Cormano per trasferirsi altrove". G.N.