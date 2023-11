Cormano, arrestato uno straniero con patente e passaporto falsi

Arrestato dai vigili di Cormano in flagranza di reato con una patente di guida, un passaporto e un documento valido per l’espatrio falsi. Per un 49enne di nazionalità straniera è stato fatale, lunedì scorso, l’ingresso in città alla guida di una Peugeot 2008 non più assicurata dall’aprile 2023: grazie ai sistemi comunali di lettura targhe, è scattato l’alert e gli agenti lo hanno fermato subito in via dei Giovi. La patente e il passaporto, apparentemente rilasciati dalle autorità ucraine, erano contraffatti, anche se con molta cura. Il 49enne era anche in possesso di una grossa somma di denaro e di alcuni telefoni cellulari. Il Tribunale di Milano ha convalidato l’arresto e ne ha disposto la citazione in giudizio a dicembre. L’auto, intestata a un prestanome italiano, è stata sottoposta a sequestro.Giuseppe Nava