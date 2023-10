Cori antisemiti. Due denunce: "Intollerabile"

Una denuncia in Procura e un’altra in Questura. E, in attesa dell’informativa della Digos, la Procura guidata da Marcello Viola ha aperto un fascicolo conoscitivo, modello 45, cioè senza ipotesi di reato né indagati, in cui confluiranno tutti gli elementi raccolti sui "cori antisemiti" che sarebbero stati intonati durante la manifestazione pro Palestina di sabato scorso. "Un gravissimo e intollerabile episodio, fortemente preoccupante per l’incolumità della Comunità ebraica e senz’altro lesivo della sua dignità", dice Marco Carrai,

console onorario di Israele per Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, che ha deciso di presentare denuncia tramite il suo legale Massimo Dinoia in Procura a Milano per verificare se nella manifestazione ci siano stati episodi "di istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa", e nel caso di provvedere all’identificazione dei responsabili. Altra azione, quella di Emanuele Fiano, ex parlamentare del Pd, e Daniele Nahum, consigliere dem a Milano. "Abbiamo appena sporto denuncia in Questura. Da cittadini milanesi reputiamo intollerabile che venga gridato in una pubblica piazza “morte agli ebrei“". La reazione non si fa attendere: i giovani palestinesi d’Italia, in una nota, parlando anche a nome degli altri organizzatori del corteo si dissociano da qualsiasi dichiarazione antisemita fatta nel corso della manifestazione.

Stando a quanto emerso, verso

le 15.30, alcuni manifestanti, arrivati all’altezza del civico 37 di via Settembrini avrebbero intonato "dei cori in lingua araba con odiosi slogan razzisti e antisemiti, in cui inneggiavano alla violenza antisionista e all’uccisione del popolo ebraico".

Red.Mil.