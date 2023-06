Corbetta, restituite al Comune due opere rubate nel 2000 dalla stanza del sindaco

Corbetta (Milano) – A distanza di 23 anni dal giorno del furto, i carabinieri di Giulianova restituiscono al sindaco di Corbetta due opere dell'artista Aligi Sassu che, rubate nel comune dell’hinterland milanese, sono state rinvenute nei locali di un gallerista della cittadina abruzzese.

Le due serigrafie in questione, 'I Ciclisti’ e 'Battaglia dei tre Cavalieri’, sono state sequestrate insieme ad altre opere e ad altro materiale dai Carabinieri del Nor per reati non connessi ai beni culturali. I beni d'arte in sequestro sono stati controllati dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dell'Aquila tramite la banca dati dei beni illecitamente sottratti curata e detenuta dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. A seguito del controllo i Carabinieri dell'arte hanno appurato che le due opere erano state rubate dal comune di Corbetta il primo agosto del 2000.

Le serigrafie, che si possono datare intorno agli anni Ottanta del secolo scorso, furono donate dall'artista nel 1996 al Comune di Corbetta e prima

del furto erano posizionate nella stanza del sindaco. La Procurade lla Repubblica di Teramo che ha coordinato e diretto le indagini ha disposto che le due opere fossero restituite al Comune; il detentore delle opere non potrà rispondere del delitto di ricettazione in quanto deceduto.