Con marsupi e borse schermate, zio e nipote riuscivano a rubare vestiti dai negozi del centro senza far scattare l’allarme anti taccheggio. Ma giovedì la polizia li ha sorpresi con addosso merce per oltre 600 euro: lo zio, 31enne peruviano, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per furto aggravato e continuato. Il nipote, peruviano di 15 anni, è stato indagato e riaffidato alla madre. A notare la coppia sono stati i poliziotti della Mobile: i due guardavano le vetrine di via Torino con troppa attenzione, così gli agenti li hanno tenuti d’occhio. Arrivati davanti a un negozio di abbigliamento sportivo, dopo alcuni cenni di intesa, l’adulto è rimasto all’esterno con la funzione di palo mentre il nipote è entrato. Per strada, il ragazzo ha estratto dal marsupio due magliette e le ha infilate in una busta che il complice aveva in mano. Gli agenti all’interno delle borse hanno trovato altra merce per un valore di circa 600 euro.

M.V.