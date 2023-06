Coppia omosessuale, "Vorremmo avere un figlio ma la strada è in salita" - Milano Pride

In testa portano cappellini che si aprono come ombrelli per proteggersi dal sole; addosso, le magliette dell’associazione Famiglie Arcobaleno. Mentre camminano al corteo del Milano Pride, le mani si intrecciano. "Siamo una coppia da tre anni e mezzo e vorremmo avere dei figli" dicono Diletta, siciliana di 35 anni, e Sabrina, lombarda, di 54, residenti a Jerago con Orago in provincia di Varese.

Come vi siete conosciute?

"Ci siamo incontrate – spiega Diletta – in una clinica per disturbi alimentari. Avevamo entrambe un problema da risolvere e la cosa più bella è che siamo riuscite a sconfiggere i nostri fantasmi aiutandoci l’un l’altra. Tornare a casa dal lavoro e trovare chi nel frattempo ha pensato a te, non ha prezzo".

Che lavoro fate?

"Io – risponde Diletta – sono una salumiera ma la mia più grande passione è la fotografia, che al momento ho dovuto accantonare dal punto di vista lavorativo". "E io – aggiunge Sabrina – sono un tecnico ambientale".

Come avete reagito alla notizia che il Tribunale di Milano ha annullato la trascrizione dell’atto di nascita di un bimbo di due papà?

"Ho pensato subito che stiamo regredendo. Non è utile a nessuno questa caccia alle streghe, soprattutto ai bambini", sottolinea Sabrina. "Una pessima decisione – risponde Diletta –: noi vorremmo avere almeno un figlio. Ma la strada purtroppo è sempre più in salita, non solo per due papà ma anche per due mamme".

M.V.