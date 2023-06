Coppia di ladri arrestata a Cinisello Balsamo, avevano gli attrezzi del mestiere

Li hanno sorpresi mentre tentavano di fuggire, dopo aver provato a introdursi in un appartamento di un edificio di via Monte Ortigara. Alla coppia di ladri è andata male due volte: oltre al colpo fallito, per loro sono scattate anche le manette. I carabinieri hanno arrestato, in flagranza di reato, un 48enne e un 45enne con le accuse di tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale.

Entrambi georgiani e in Italia senza fissa dimora, dopo aver cercato di entrare in un appartamento, per svaligiarlo, uno dei due ha anche colpito un militare.

Il 45enne, mentre cercava di scavalcare un cancello, probabilmente per darsi alla fuga, ha preso a calci il carabiniere, che è stato accompagnato al pronto soccorso della clinica San Carlo di Paderno Dugnano: dopo essere stato visitato, è stato dimesso con prognosi di cinque giorni.

La coppia di malviventi aveva con sé gli attrezzi da "lavoro": in un cespuglio, infatti, le forze dell’ordine hanno trovato nascosti diversi grimaldelli, spadini e anche un cacciavite. Gli arnesi sono stati sottoposti a sequestro insieme ai cellulari dei due stranieri, oltre a un paio di guanti da lavoro.

I due georgiani sono stati processati con il rito direttissimo: per entrambi il giudice ha disposto l’applicazione della custodia cautelare in carcere.

La.La.