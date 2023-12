Controlli sulle strade. Fermati 800 veicoli e ritirate 19 patenti

Oltre 800 veicoli controllati e 600 conducenti sottoposti all’alcoltest, con 19 esiti positivi e altrettante patenti ritirate. È il risultato dei controlli straordinari di Dicembre in sicurezza, iniziativa finanziata da Regione che ha coinvolto 53 operatori di polizia locale in 9 servizi, suddivisi in 22 pattuglie aggiuntive serali.F.G.