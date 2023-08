Controlli sugli alimenti a Cinisello Balsamo: multa da migliaia di euro

Controlli serrati da parte della polizia locale in questi giorni con un’attenzione speciale al centro storico. In particolare, sono stati eseguiti presidi antidegrado in via Libertà, durante i quali sono state effettuate verifiche approfondite anche nei confronti dei minimarket della zona. Da queste operazioni sono emerse alcune violazioni amministrative legate alla gestione e alla provenienza dei prodotti in vendita. Per questo motivo, il responsabile è stato sanzionato con una multa di alcune migliaia di euro. "Queste azioni ci aiutano a mantenere la nostra città in uno stato di ordine e rispetto reciproco. L’impegno a garantire la sicurezza e il rispetto delle leggi nella nostra comunità è importante ed è possibile anche grazie alla collaborazione dei cittadini", commentano dall’amministrazione. Durante i controlli di polizia stradale, è stata denunciata una persona di nazionalità libica, trovata in possesso di una patente falsa. Lo straniero è stato identificato e fotosegnalato. La.La.