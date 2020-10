Milano, 4 ottobre 2020 - Movida sicura grazie ai controlli della polizia che anche, ieri sera sabato 3 ottobre, ha monitorato le zone più a rischio, tra cui quella dei Navigli. Controlli, nell'ottica della prevenzione di episodi di violenza o violazione delle norme anticovid sono stati disposti dalle 19.30, presso la Stazione MM2 di Porta Genova, fermata strategica della linea metropolitana milanese utilizzata da molti giovani per raggiungere le zone del divertimento, e sulla quale spesso, anche in fase di ritorno, sono stati registrati atti di vandalismo e danneggiamenti.

In particolare nella nottata sono state controllate circa 180 persone, un cittadino marocchino di 27 anni è stato arrestato perché trovato in possesso di circa 21 grammi di hascisc, 1 grammo di cocaina e 360 euro in contanti, verosimile provento dell'attività di spaccio. L'uomo è stato anche denunciato in stato

di libertà per il reato di false generalità e porto abusivo di arma da taglio (coltello a scatto di 16 cm). Denunciato anche un minorenne trovato in possesso di 10 grammi di hascisc e 4 di marijuana; mentre un cittadino italiano è stato denunciato per porto abusivo di arma da taglio (coltello di 14 cm). Trovati durante i controlli anche 2 telefoni cellulari di provenienza furtiva, riconsegnati poi ai legittimi proprietari. Per 12 persone è scattata la multa per il mancato uso della mascherina, multati anche, in collaborazione con personale Atm, 155 viaggiatori trovati senza biglietto.

Al termine del servizio, nell'area della Stazione Metropolitana, sono stati rinvenuti e sequestrati, un cacciavite, un coltello multiuso, un paio di forbici con punta acuminata, una pipa da crack artigianale, quattro siringhe, 5 grammi di hashish e 5 di marijuana.