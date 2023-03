Controlli con “drogometro” in piazza della Repubblica: 14 patenti ritirate

La polizia stradale sottopone un uomo all'etilometro

Quattordici patenti ritirate su 49 automobilisti controllati in una sola notte nella centrale in piazza della Repubblica, a Milano. E’ il bilancio dei controlli antialcol e antidroga organizzati dalla polizia stradale per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.

Oltre alle cinque pattuglie della Stradale, ha partecipato ai servizi di controllo anche il posto mobile con a bordo il medico e il personale sanitario della questura, equipaggiato di “drogometro”, in modo da verificare l’assunzione di droghe e la conseguente alterazione da sostanze stupefacenti. In poche ore sono state controllate in tutto 49 persone, di questi sono risultati positivi al controllo con l’etilometro 12 uomini e 2 donne. Quattro di loro 4 avevano un tasso alcolemico inferiore allo 0,8 g/l, mentre gli altri sono stati denunciati per tassi superiori all’1,00 g/l. Per tutti è scattato il ritiro della patente di guida per un periodo minimo di sei mesi.

Il personale sanitario ha effettuato il controllo con il “drogometro” di 8 persone, di questi 2 sono risultati positivi. Nel controllo è incappato anche un conducente senza copertura assicurativa. E’ di tutta evidenza che con questi risultati saranno ancora più serrati i controlli della Polizia Stradale volti ad abbattere il fenomeno della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti