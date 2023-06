Controlli della Polizia Locale di Bollate, 5 positivi al pre test, 7 sanzioni

Cinquantanove automobilisti controllati, cinque di loro sono risultati positivi al pre test ma poi negativi all’etilometro, 2 violazioni amministrative per guida in stato di ebbrezza con ritiro di patente, una sanzione per utilizzo del cellulare, una per mancato utilizzo delle cinture, una per mancata revisione e una per mancanza di documenti. Sono i risultati dell’ultimo servizio straordinario di controllo del territorio da parte della polizia locale di Bollate nell’ambito del progetto, "Vuoi bere? Non guidare". Obiettivo, come dice il nome, il controllo degli automobilisti che non si mettano alla guida dopo aver bevuto. Il progetto avviato nei mesi scorsi proseguirà fino a novembre. "Crediamo sia un servizio molto utile sempre per la sicurezza di tutti", commenta l’assessore alla sicurezza Giuseppe de Ruvo. Ro.Ramp.