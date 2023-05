Controlli dei vigili Tremila euro di multe

Divieto di sosta, scarichi abusivi, bivacco e mancato rispetto delle norme in alcune attività commerciali. Tante le infrazioni riscontrate dalla polizia locale in un pattuglione serale e notturno che ha visto, in totale, 3.092 euro di multe elevate. Durante il servizio sono state controllate diverse zone del centro e della periferia, oggetto di segnalazione ed esposto da parte dei residenti: in particolare, via Tonale, via Maestri del Lavoro, viale Edison, via Cavallotti, via Monte Sabotino, via Breda, via Mantova, via Monti e piazza Trento e Trieste. L’altra mattina è stato anche denunciato per spaccio di droga un 40enne marocchino che è stato scoperto dagli agenti davanti all’ingresso di un liceo cittadino. I ghisa hanno notato il pusher a bordo di un’automobile parcheggiata e, sospettando del suo comportamento, hanno deciso di perquisirlo. Il malvivente è stato trovato in possesso di 100 grammi di hashish ed è emerso che il veicolo fosse intestato a un prestanome.La.La.