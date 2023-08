Controlli al Satellite Pioltello: Denunce e Sanzioni

Maxi controllo serale al quartiere Satellite, in campo polizia di Stato e polizia locale: bilancio circa 150 persone controllate oltre a una sessantina di auto, due cittadini albanesi condotti in questura per verifiche sulla regolarità dei documenti, uno di loro sanzionato perché trovato in possesso di poco meno di un grammo di cocaina e di 2.400 euro in contanti. Nel bilancio anche tre denunce a piede libero sempre per violazioni in tema di immigrazione e varie sanzioni a esercizi commerciali per violazioni assortite. Si tratta di uno dei numerosi servizi di controllo eseguiti nel corso dell’estate nelle aree critiche di Pioltello. L’attività coordinata è stata disposta dalla questura, ha visto in campo numerosi uomini e auto di pattuglia e si è protratta per alcune ore. All’operazione il plauso della sindaca Ivonne Cosciotti. M.A.