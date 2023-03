Controlli a sorpresa: via 22 patenti

Ventidue patenti di guida ritirate in 4 giorni per sorpassi e manovre azzardate sulla via San Bernardo a Rho. I controlli sono stati disposti dalla polizia locale rhodense dopo aver ricevuto segnalazioni da parte di alcuni automobilisti rimasti coinvolti in incidenti per colpa di queste manovre pericolose. Già nel mese di novembre 2021 la polizia locale aveva fatto controlli mirati e ritirato 13 patenti in 4 giorni. Nei giorni scorsi oltre alle patenti ritirate con effetto immediato (sarà la Prefettura a decidere la sospensione da uno a tre mesi), ne sono state contestate altre 6 e rilevate una quarantina di infrazioni al Codice della Strada. Come è noto in via San Bernardo all’altezza del semaforo per immettersi sulla Statale 33 del Sempione, molti automobilisti per evitare la coda superano le auto regolarmente in fila nella propria corsia andando a occupare la corsia opposta, posizionandosi poi in una seconda fila a ridosso del semaforo. Oltre al mancato rispetto della segnaletica, si genera un notevole pericolo: invadendo la corsia opposta quelle auto si trovano di fronte i veicoli che provengono dalla Statale 33 del Sempione. Ma non solo: le auto passano talmente vicino alla colonna che in alcuni casi sono stati danneggiati gli specchietti dei mezzi regolarmente in coda al semaforo. "Si sono verificati due incidenti stradali frontali, i mezzi sono andati distrutti e uno dei feriti ci ha detto di avere temuto di perdere la vita, mentre viaggiava regolarmente sulla propria corsia di marcia, invasa da chi sorpassava – commenta il comandante Antonino Frisone – Abbiamo subito attivato controlli a sorpresa". Ro.Ramp.