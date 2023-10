Controlli a casa dell’aggressore a Legnano

ll suo nome è Ibrahim Tawfik ed è un 33enne egiziano irregolare da tempo in Italia. Sabato scorso ha aggredito tre passanti in viale Monza a Milano, vittime casuali, indossando una tunica islamica, tenendo in mano un Corano e gridando "Allah è grande, oggi muoiono tutti". L’uomo abitava in subaffitto in un appartamento del centro di Legnano ed è lì che la polizia sta cercando di ricostruire i suoi collegamenti in Italia e in particolare nell’alto milanese dove si pensa abbia una base operativa con altri islamici che potrebbero averlo aiutato a muoversi e a nascondersi in questi anni. L’egiziano, arrivato in Italia nel 2014, è stato condannato in via definitiva come scafista nel 2017 dopo una inchiesta della Procura di Catania. Destinatario di più ordini di espulsione, l’ultimo nel 2020, è effettivamente rientrato nel suo Paese, salvo tornare in Italia nel 2023. Prima a Milano, poi più a nord. Per lui anche diversi mesi in Germania e Francia, da dove è stato espulso prima di rientrare nel nel milanese. In Lombardia, la “base“ a Legnano dove condivideva l’appartamento di via Garibaldi, a due passi dal centro, con due albanesi. Nel luglio scorso era stato arrestato per aver violato il divieto di rientrare in Italia, tornando poi libero. In città in pochi lo conoscono; qualcuno lo descrive come "poco lucido". Rimane alta la tensione anche a Legnano, per via della guerra israeliano-palestinese che potrebbe generare conflitti a sfondo religioso. E non si allenta il controllo del territorio da parte della polizia di Stato. I cittadini sono chiamati a segnalare qualunque “traccia“, anche eventuali scritte sui muri riconducibili al terrorismo. Il fatto che il presunto terrorista abitasse a Legnano potrebbe non essere un caso.

Christian Sormani