Contributi per i negozianti della Via dell’acqua

Per i negozianti del distretto commerciale La via dell’acqua e dei mulini sono a disposizione 200mila euro di contributi regionali che potranno essere usati per opere di ammodernamento dei locali o per l’acquisto di software e attrezzature o ancora per coprire i canoni di locazione degli immobili. I fondi verranno ripartiti tra coloro che ne faranno richiesta sulla base di un’apposita graduatoria; c’è tempo fino al 2 maggio per presentare le domande. I contributi sono destinati ai commercianti dei cinque comuni del distretto locale, ossia Peschiera, ente capofila, Paullo, Mediglia, Pantigliate e Tribiano. Il bando prevede un contributo che va a coprire fino al 50% delle spese, con un massimo di 7.500 euro. "Contiamo in una buona partecipazione al bando", annuncia l’assessore paullese al Commercio, Massimiliano Consolati.A.Z.