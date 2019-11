Milano, 21 novembre 2019 - Giornata milanese per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in visita in città per diversi appuntamenti pubblici. Il premier si è concesso una passeggiata, in compagnia del sindaco Giuseppe Sala, attraverso piazza Duomo e Galleria Vittorio Emanuele II. Tra gli appuntamenti del premier c'e un incontro ufficiale con il sindaco di Milano e gli assessori della sua giunta a Palazzo Marino, sede del Comune. Conte ha così deciso di raggiungere a piedi, da Palazzo Reale sede del precedente appuntamento, il Comune che dista poche centinaia di metri. Con il sindaco si è anche intrattenuto a parlare pochi minuti sulle scale del sagrato di piazza Duomo con una scolaresca di studenti in visita da Varese. I due hanno parlato un po' con i ragazzi e il premier li ha salutati dicendogli "buona visita". Nel corso della sua passeggiata Conte si è fermato anche a prendere un aperitivo con il sindaco Sala al Camparino, storico locale della Galleria. I due hanno bevuto il cocktail tradizionale, appunto il Camparino. Sala ha pagato il conto. Dopo avere attraversato la Galleria e aver fatto una foto con alcuni turisti il premier ha raggiunto il Comune di Milano per l'incontro con la giunta.

