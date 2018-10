Milano, 14 ottobre 2018 - Si è conclusa con la visita al campus per start up Talent Garden, la giornata milanese del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il premier ha anche fatto tappa alla sede di Italgas, accompagnato dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, dall'amministratore delegato di Italgas Paolo Gallo e dal presidente della Cdp Massimo Tononi, principale azionista del Gruppo con oltre il 26% Alla visita ha partecipato anche il sottosegretario agli Affari Regionali, Stefano Buffagni.

In mattinata il presidente del Consiglio è stato accolto da un bagno di folla e lunghi applausi dagli studenti della scuola di formazione politica della Lega, dove ha parlato per oltre un'ora di politica, riforme e necessità di un 'miglior marketing' per l'Italia, che deve giocare un ruolo di primo piano a livello internazionale. "Sono felice che ci siano così tanti giovani qui - ha detto Conte - vuol dire che la politica ha un futuro".

"L'Italia deve crescere puntando sull'innovazione tecnologica e sulla creatività, avvalendosi di quegli asset naturali che tutto il mondo ci invidia". Ha detto il presidente del Consiglio al termine della visita al campus milanese di Talent Garden. "Il governo - ha affermato Conte - ha un progetto per le startup, perché nella nostra agenda è previsto di creare un ambiente friendly per la business community, e le premesse perché ci sono anche delle persone che vengono da fuori e portano le idee". Dunque, ha aggiunto,

"dobbiamo mostrare più appeal, essere più attrattivi anche rispetto alle forze e alle energie che sono all'estero: investitori, creatori di nuove idee e nuove esperienze. Noi siamo qui per questo".