Contagi stabili, tornano a crescere i decessi

L’ultimo bollettino settimanale sul coronavirus in Lombardia, venerdì, segnalava 4.653 nuovi contagi ufficialmente scoperti tra il 14 e il 20 aprile, in leggero aumento rispetto ai 3.968 della settimana precedente. Che includeva, però, anche il weekend di Pasqua con conseguente rallentamento dei tamponi “istituzionali”, e in effetti nell’ultima settimana se ne sono fatti 56.526, oltre novemila in più rispetto alla precedente, tanto che il tasso di positività è diminuito all’8,2% dall’8,4% registrato tra il 7 e il 13 aprile.

È aumentanto invece, anzi quadruplicato a 56, il numero dei decessi per Covid segnalati in Lombardia rispetto ai 14 della settimana precedente, che risultavano però dimezzati dai 31 della prima settimana di aprile; il bilancio delle vittime sfiora ormai i 46 mila lombardi uccisi dal virus in tre anni e due mesi (45.837 a venerdì scorso). Negli ospedali, tuttavia, il numero dei ricoverati Corona più gravi rimane stabile (sei venerdì scorso in tutta la Lombardia, erano cinque sette giorni prima), mentre continua ad aumentare quello dei ricoverati in area medica (248 venerdì scorso), rimanendo tuttavia lontanissimo rispetto ai numeri delle fasi critiche della pandemia.

Sul fronte varianti, il monitoraggio nazionale contava venerdì otto casi di Arturo (individuata per la prima volta in Italia, al San Matteo di Pavia, solo la settimana scorsa) in Italia, e una “maggioranza relativa” della sottovariante Kraken (XBB.1.5) al 49,5% del totale dei sequenziamenti; lontano, dunque, dalle percentuali vicine al 100% delle predecessore che diventavano rapidamente dominanti, mentre Kraken, che si conosce da novembre 2021, in Lombardia è stata individuata da gennaio. Gi.Bo.