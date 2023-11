Consiglio comunale dei ragazzi. Prima seduta, “I luoghi del cuore”

La scuola materna Gesù Bambino, Villa Arconati, il parco Nelson Mandela, il Giardino dei Giusti dell’Umanità, la biblioteca comunale Ada Negri, il parco delle Groane e la chiesa di San Bernardo. Sono alcuni dei "I luoghi del cuore" raccontati nel video presentato in occasione della prima seduta del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Bollate. Un progetto che nei mesi scorsi ha impegnato ragazzi e ragazze in un lavoro di ricerca sui luoghi significativi della città con l’obiettivo di promuoverli e che ora passa come testimone dal vecchio al nuovo consiglio comunale junior. Le votazioni per eleggere i nuovi consiglieri si sono svolte nelle scorse settimane nelle scuole primarie e medie, con tanto di seggi e campagna elettorale. Nel fine settimana si è svolta la prima seduta dell’anno scolastico 2023-24. A dare il benvenuto il sindaco senior, Francesco Vassallo e l’assessore alle Politiche educative Ida De Flaviis che ha sottolineato, "il valore della rete che si è costituita intorno a questo progetto tra le istituzioni scolastiche, rappresentate dai dirigenti scolastici e i docenti, i ragazzi e le ragazze e le loro famiglie e l’amministrazione comunale. Attraverso questa progettualità assicuriamo una vera e propria partecipazione da parte dei cittadini più piccoli alla vita della nostra città".

Il sindaco dei ragazzi e delle ragazze uscente, Arion Vucaj, ha raccontato i progetti realizzati nell’ultimo anno che hanno contribuito a migliorare la città. Poi ha lasciato il posto ai neo eletti consiglieri: Riccardo Ascenzi, Viola Celani, Rachele Maria Rosaria Ferri, Kevin Olaru, Matteo Capitano, Matilda Garavello, Leonardo Amato, Bianca Bombardieri, Sara Di Fiore, Riccardo La Rosa, Gabriel Curri, Giorgia Vona, Navarro Sean Archer, Matilde Vona, Giada Gomez, Alexandru Onofras, Tommaso Vanotti. Il nuovo consiglio comunale ha eletto Matilde Vona come sindaco e Gabriel Curri, vicesindaco.

La seduta si è chiusa in piazza Aldo Moro, davanti alla panchina rossa voluta dall’amministrazione comunale in ricordo di tutte le vittime di femminicidio. La prossima seduta si svolgerà sabato 3 febbraio 2024.

Ro.Ramp.