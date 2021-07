Cesano Boscone (Milano), 1 luglio 2021 – Affermazioni pesanti che hanno sollevato polemiche e indignazione. Ieri sera, durante il Consiglio comunale di Cesano Boscone, svolto ancora in forma di collegamento e non in presenza per le norme anti covid, la consigliera di opposizione Antonia Parisotto, in quota Forza Italia, ha attaccato duramente l’assessore alle Politiche per l’integrazione e Pari opportunità Ilaria Ravasi per la scelta di concedere il patrocinio alla manifestazione Pride milanese.

“Un evento squallido – ha detto in diretta la consigliera forzista –. I casi di violenza e discriminazione verso persone con diverso orientamento sessuale sono pochissimi. Al fondo di tutto c’è un preciso intento ideologico volto a far sì che la scientificità che in natura vi è maschio e femmina venga snaturata nella realizzazione di un progetto che va contro l’umano. Questo il fine del ddl Zan. Rivendichiamo la libertà di educare i nostri figli”.

E prosegue: “Chiunque abbia un po' di sale in zucca, sa benissimo che questi ritrovi sono di disadattati, soggetti schizoidi, in piena crisi dissociativa. E i ragazzini, invece, confusi e manipolati, lungi dall'aver alcun valore politico, hanno molto di psichiatrico e qualcosa di sulfureo. Questi spettacolini, se non avessero l'aiuto dei forti poteri occidentali, sarebbero fenomeni folkloristici e risibili”. A bloccare l’intervento il consigliere Pd Marco De Ros: “Queste cose non può permettersi di dirle, le parole sono macigni”. E aggiunge: “Squallida omofobia, agghiacciante”.

Dalla sua parte anche il sindaco Simone Negri (Pd) che ha espresso solidarietà all’assessore Ravasi “per l’attacco personale. Condanno con forza le parole di odio sentite in Consiglio comunale”, ha aggiunto Negri. Il coro è unanime, anche delle associazioni che difendono i diritti della comunità Lgbt e promuovono l’adozione della Legge Zan, tra cui Luca Paladini portavoce dei Sentinelli di Milano: “Dimissioni della consigliera, subito”.