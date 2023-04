Consigli e visite, 25 specialisti in piazza

di Valeria Giacomello

In città i medici scendono in piazza, ma non per protestare. Questa mattina, fino alle 12.30 in piazza della Fontana, oltre 25 specialisti dell’ospedale di Vizzolo Predabissi e gli infermieri di famiglia e comunità Ifec saranno a disposizione dei cittadini per dare consigli, informazioni ed effettuare screening gratuiti.

L’iniziativa, che nelle scorse edizioni ha riscosso un grande successo, è organizzata dall’associazione Salute ma non solo Odv e dalla Asst Melegnano e Martesana con il patrocinio del Comune.

"Dopo gli anni di fermo a causa della pandemia – ha dichiarato Maria Santa Laserra, assessora alle Politiche sociali – non vedevamo l’ora di riproporre ai nostri cittadini questo servizio, che in modo semplice e veloce li mette in comunicazione con i medici di numerose specialità. Con questa iniziativa iniziamo un percorso di collaborazione con l’associazione organizzatrice con cui abbiamo già in itinere nuovi progetti, il primo dei quali sarà rivolto agli anziani".

"L’associazione “Salute ma non solo“ – ha spiegato la presidente Rosaria Princiotta Cariddi – ha la sua sede all’ospedale di Vizzolo Predabissi, dove persegue finalità di solidarietà sociale. L’attività principale consiste nel dare aiuto e sostegno a persone malate o in difficoltà e promuovere la conoscenza di tutte quelle malattie e patologie legate al fattore età attraverso corsi, convegni, conferenze e serate a scopo informativo e preventivo".

Insieme ai medici e agli infermieri, parteciperanno alla manifestazione anche i clown che operano all’interno del Predabissi e i formatori dello “Yoga della risata”. Oltre agli stand degli operatori sanitari saranno presenti i banchetti delle associazioni del territorio che hanno dato la loro adesione con una vendita di torte, i cui proventi serviranno per acquistare una “ludobarella“ e una sedia a rotelle a forma di macchinina da destinare al reparto di pediatria dell’ospedale di Vizzolo Predabissi.