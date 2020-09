A ottobre quattro appuntamenti con i rappresentanti nazionali per avviare una fase di confronto con associazioni, imprese e cittadini. Il Partito Democratico di Cinisello si prepara al prossimo congresso cittadino, che si terrà nel weekend del 7-8 novembre. Un momento delicato dopo che i dem erano rimasti senza guida: a giugno si era autosospeso il segretario Ivano Ruffa, insieme all’ex sindaco Siria Trezzi, dopo le misure cautelari che erano state spiccate (e poi ritirate) a seguito dell’inchiesta per corruzione della magistratura monzese.

"Si tratta di un congresso di natura straordinaria e il nostro coordinamento si è trovato d’accordo nell’organizzare questa fase non come un semplice adempimento formale interno, ma per confrontarci con la cittadinanza", dichiara Natascia Magnani, segretaria reggente. Si inizia il 2 ottobre alle 21 con la sottosegretaria Simona Malpezzi (foto) per parlare del mondo della scuola, il 10 ottobre alle 18.30 sarà la volta del deputato Alessandro Zan, relatore della proposta di legge contro la violenza di genere e l’omotransfobia, il 16 ottobre alle 21 sarà presente Antonio Misiani, viceministro dell’Economia, e chiuderà il 23 ottobre alle 21 Matteo Mauri, viceministro degli Interni, per affrontare il tema della sicurezza e della legalità.