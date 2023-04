Congi, Nuvoli, Tellini Un outsider e due volti noti per la poltrona di sindaco

di Roberta Rampini

Due volti conosciuti e un debutto: sono tre i candidati sindaco per le elezioni comunali del 14 e 15 maggio ad Arese. In corsa per conquistare la poltrona che negli ultimi dieci anni è stata del sindaco Michela Palestra, ci sono Giovanni Congi, 55 anni, avvocato penalista e tributarista a Milano sostenuto da Fratelli d’Italia e la Lega; Luca Nuvoli 34 anni, candidato del Partito Democratico, della lista Forum e Arese che vive-Nuvoli Sindaco, vicesindaco e assessore al Bilancio dal 2018 nella giunta comunale uscente. E Roberta Tellini, 55 anni, imprenditrice, candidata di Forza Italia, Arese Rinasce, lista Tellini Sindaco, anche lei assessore della giunta uscente con deleghe alla polizia locale, sicurezza, trasporto pubblico, decoro urbano, sport e tempo libero e commercio. Alle urne sono chiamati 16.449 elettori e nel caso nessuno dei tre aspiranti sindaco ottiene il 50% + 1 dei voti validi, i due candidati più votati andranno al ballottaggio il 28 e 29 maggio. L’outsider di questa tornata elettorale è Congi, nativo di Gubbio e residente in città dal 1997. "Amo questa città e non accetto più di vederla regredire anno dopo anno. Credo che Arese abbia necessità di una nuova gestione. Arese va ripensata, riqualificata, rigenerata - dichiara il candidato di Fli e Lega -. Il mio obiettivo è riportare Arese a quello stato di benessere che mi aveva fatto innamorare di questa città e che, ancora solo un decennio fa, era tangibile e concreto". In giunta insieme, per cinque anni, Nuvoli e Tellini, si presentano alla corsa per la poltrona di sindaco con due schieramenti differenti. Lo slogan del primo è "Arese ad un passo" e come spiega Nuvoli, candidato del centrosinistra, "non è semplicemente uno slogan ma un’idea di città che vuole farsi prossima alle persone e ai loro bisogni. Un’idea di città che non lascia indietro nessuno. Abbiamo individuato 4 sfide per il futuro di Arese che sono il cuore di un programma ampio che affronta tutte le tematiche per continuare ad offrire una buona amministrazione: nuovi servizi per gli anziani, Arese attrattiva per i giovani, il rilancio del centro storico, ambiente e cura del territorio".

Infine il candidato sindaco Tellini si presenta con una squadra di persone che rappresenta tutte le realtà aresine e un programma "concreto e realizzabile". "Non abbiamo promesso case o soldi a pioggia e non ci siamo basati sugli introiti derivanti dall’accordo di programma area ex Alfa perché vogliamo essere liberi di sedere al tavolo senza essere condizionati dalla necessità di concludere - spiega Tellini -. È un programma che risponde alle esigenze degli aresini, le promesse mirabolanti non fanno per noi".