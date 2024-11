Confcommercio: "Tagli al credito. Il pericolo sale"

"Usura e intimidazioni procedono in parallelo". Fabio Moroni (nella foto), consigliere di Confcommercio Milano-Lodi-Monza e Brianza con delega alla sicurezza, è l’occhio dell’associazione che rappresenta uno dei settori più esposti a questi rischi. "Ne abbiamo parlato anche a fine ottobre, in occasione del “Festival del beni confiscati alle mafie“, con l’Amministrazione comunale di Milano, Confesercenti e Ilaria Ramoni, amministratrice giudiziaria molto competente su usura e infiltrazioni mafiose: sono fenomeni che esistono, a volte in modo evidente come nei casi degli incendi dolosi. Spesso, invece, ancora sommersi perché chi ne è vittima fatica a denunciare".

Perché?

"Per ritrosia e paura. La dottoressa Ramoni ci parlava del “Fondo“ a sostegno di chi è vittima di usura: ancora in pochi ne fanno ricorso".

Ci sono settori o aree più esposti?

"Difficile dirlo proprio perché si denuncia poco. Indubbiamente comparti come la ristorazione o il commercio soprattutto all’ingrosso sono più a rischio".

Come l’associazione cerca di prevenire il fenomeno?

"Ad esempio tramite questionari che sottoponiamo ai nostri associati. I referenti dei nostri mandamenti sul territorio hanno ottimi rapporti sia con le istituzioni locali, sia con i rappresentanti delle forze dell’ordine: cerchiamo di collaborare tutti insieme".

Quali sono le cause principali che portano alla sofferenza delle attività?

"La crisi economica è stata certamente un fattore. Molti operatori, a causa della contrazione delle vendite, hanno meno liquidità. Ricorrere al credito bancario risulta difficile e il rischio è di esporsi all’usura". L.B.