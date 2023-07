Condannato a 15 mesi l'ex pm di Mani Pulite Davigo, "Incontinenza divulgativa"

"Incontinenza divulgativa". E’ la bacchettata all’ex pm di Mani pulite Piercamillo Davigo, a firma del tribunale di Brescia che lo ha appena condannato a 15 mesi per violazione di segreto d’ufficio nel caso dei verbali dell’avvocato Piero Amara sulla fantomatica loggia massonica Ungheria, ricevuti in qualità di membro del Csm dal pm milanese Paolo Storari (tra loro "un cortocircuito sinergico reciprocamente fuorviante"). "Le motivazioni offerte dal dottor Davigo per giustificare l’incontinenza divulgativa e i criteri di selezione adottati nella scelta dei depositari del segreto sono state assai variegate ma, in nessun caso, ricollegabili a fini ordinamentali".

Davigo doveva tacere, dice in parole povere il giudice, ma non ha saputo tenersi anche se non c’è prova che l’abbia fatto solo per danneggiare il suo collega ed ex amico Sebastiano Ardita. Da un lato Davigo ha "utilizzato il tema dell’asserita appartenenza massonica per fare terra bruciata intorno al dott. Ardita" (cofondatore con lui della corrente Autonomia e indipendenza nel sindacato delle toghe) il cui nome compariva in modo calunnioso nell’elenco di Amara. Però non c’è "sufficiente grado di certezza che abbia strumentalmente ottenuto prima - e divulgato poi - i verbali di Amara" con l’intento di nuocere, ossia che sia stato "animato da una cosciente volontà di propalare un’accusa che sapeva mendace in ragione di personalismi o di intenti ritorsivi" verso l’ex amico.

Comunque sia, osserva il tribunale, il modo ancor offende. "Le modalità quasi carbonare con cui le notizie riservate sono uscite dal perimetro investigativo del dottor Storari (...) e le precauzioni adottate in occasione delle disvelamento ai consiglieri - avvenuto nel cortile del Csm lasciando prudenzialmente i telefonini negli uffici - appaiono sintomatiche dello smarrimento di una postura istituzionale". E c’è il sospetto che in realtà Davigo fosse al corrente del contenuto di quei verbali ancor prima di riceverli.