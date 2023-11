Concorso sui diritti. Premiate tre scuole

Sono state premiate con un buono da mille euro, da utilizzare per l’acquisto di libri, le scuole di Rozzano vincitrici del concorso “Un manifesto e un gioco per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza“, promosso dal Comune. Tre i plessi che si sono aggiudicati il podio: la scuola dell’infanzia di viale Liguria col progetto “L’albero dei diritti“, la secondaria di via Campania col gioco “I cento passi dei diritti“ e la scuola dell’infanzia di via Rododendri col gioco “Un diritto dopo l’altro“. Gli studenti vincitori sono stati premiati in occasione della Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia, dal sindaco Gianni Ferretti e dall’assessore all’istruzione Ivan Cariello.