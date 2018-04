Milano, 7 aprile 2018 - Prendete un’idea e mettela sulle spalle dei giovani: vedrete come correrà. Se poi l’idea è proprio di quei giovani, allora volerà. C’è chi pensa di ridare vita agli alpeggi, chi a far rinascere una centrale elettrica in disuso, chi a convincere - udite udite - gli italiani a rimettersi a leggere. Sono tre fra molte le idee premiate ieri a Milano, dove si è concluso il progetto “Tutto per te” promosso dall’Osservatorio permanente giovani-editori di Andrea Ceccherini e dalla Fondazione Cariplo.



Le scuole della Lombardia hanno messo in campo decine di progetti. Alcuni, i migliori, sono stati presentati all’Istituto tecnico commerciale Schiaparelli Gramsci, in via Luigi Settembrini 4. Ad applaudire i giovani vincitori anche un imprenditore che ha in mente di andare lontano. Si chiama Luca Agnelli, e si è inventato “Agnelli Milano Bici”: le sue creazioni, bici elettriche, nascono da riuso di serbatoi e componenti di moto degli anni Quaranta e Cinquanta: «Il mio - dice - è l’elogio dell’imperfezione, e nello stesso tempo della bellezza. Confezionare una bici così richiede mesi ma riempie di gioa. Per questo ai ragazzi dico: studiate, studiate, studiate e cercate di dare forma alle vostre intuizioni». Detto da lui, che vende bici agli Emiri e agli attori di Hollywood, fa un bell’effetto.

Come un grande effetto hanno fatto i progetti. La riconversione della Centrale Edison di Monza, secondo l’estro di Maristella Liguori e della IV C del Liceo artistico Preziosissimo Sangue di Monza. O il piano di rilancio dell’editoria, secondo i guizzi della classe II del liceo artistico dell’Istituto Greggiati di Ostiglia (Mantova). O, infine, come la rivalutazione degli Alpeggi della Valtrompia, pensata dalla IV B Manutenzione e assistenza tecnica dell’Istituto professionale Beretta di Gardone.



«Tutti - spiega Elisabetta Soglio del Corriere, che con il nostro giornale, Il Giorno, ha proceduto alle premiazioni - hanno messo se stessi al servizio di progetti concreti e realizzabili». «Forse per questo - conclude Piefrancesco Salvetti, dell’Osservatorio giovani-editori - ogni elaborato ci è sembrato ragionato ed estremamente concreto». «Del resto questi ragazzi - assicura il sociologo Carlo Sorrentino - hanno fatto innovazione». E l’innovazione, secondo Chiara Bartolozzi di Fondazione Cariplo, «merita sempre un grande riconoscimento».